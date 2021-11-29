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Проект "Без цензуры": Как президент Зеленский затеял месть журналисту Юрию Бутусову. ВИДЕО

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Главному редактору "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову после перепалки с президентом Зеленским оперативно инкриминировали "планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны".

Богдан Буткевич в свежем выпуске "Без цензуры" анализирует, как и зачем президент Зеленский затеял месть журналисту Юрию Бутусову.

Напомним, 26 ноября, во время пресс-марафона главный редактор Цензор.НЕТ задал ряд неудобных вопросов президенту Зеленскому. В ответ Владимир Зеленский заявил, что Бутусов якобы работал на олигарха Игоря Коломойского и обиделся, потому что не получил должности в Министерстве обороны. Кроме того, комментируя обнародование информации о боевом применении беспилотников на Донбассе Зеленский обвинил Бутусова в смертях украинских военных на Донбассе.

В свою очередь, Юрий Бутусов заявил, что будет судиться с Зеленским из-за клеветы.

Позже главред Цензор.НЕТ выложил на своей странице в Фейсбуке видео, на котором он в военной форме стреляет из гаубицы. "Должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе, но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа. И видео из "Байрактара", и другие данные об украинской войне за независимость мне передают защитники Украины, которые доверяют мне, потому что не доверяют российской агентуре во власти, пытающейся "слить" Донбасс", - написал он под видео.

Бутусов подчеркнул, что видео снято очень давно, с тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины. "Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве", – отметил он.

28 ноября, ГБР возбудило уголовное производство из-за указанного видео. В ведомстве позже уточнили: "Никакого "дела" против Юрия Бутусова в производстве ГБР нет и просим не вовлекать ГБР в политические обвинения. ГБР занимается исключительно преступлениями должностных лиц, и именно возможные признаки такого преступления и стали предметом нашего производства".

Читайте также: Производство относительно поста журналиста Бутусова возбуждено по факту, а не против личности, - ГБР

Минобороны из-за опубликованного Бутусовым ролика начало проверку "фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием".

Кроме того, 19 ноября ГБР сообщило, что проверяет информацию в связи с публикацией расследования журналистки Янины Соколовой о проведении спецоперации в отношении "вагнеровцев" - возбуждено уголовное производство по факту разглашения гостайны.

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами
    Sharp`s

    "Никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с Президентом страны!" Это фраза Люсьены Арестович из его сегодняшнего поста о Бутусове, в котором он откровенно угрожает его ликвидировать.

    "Это полный распад личности - оно не то что мыслить, оно говорить не умеет!" Это фраза Алексея Арестовича о Зеленском из его поста от 10 октября 2019 года.

    Но я сейчас не о Бутусове - это чел мне не особо симпатичен своим бэкграундом. И не об Арестовиче: артисты, лакеи и проститутки служат любой власти, а Люсьена - редкий экземпляр трёх в одном.

    Сейчас я об "ошибке выжившего" или почему мы иногда делаем неправильные выводы. Хрестоматийным примером «ошибки выжившего» является открытие математика Абрахама Вальда во время Второй мировой. Американская армия теряла много самолетов в боях. Чтобы решить проблему и уменьшить потери, командование поставило перед Вальдом задачу: придумать, как укрепить конструкцию. Полностью забронировать машины было нельзя, иначе они бы просто не полетели, поэтому нужно было определить самые уязвимые места.

    Военные инженеры изучили повреждения машин, вернувшихся с поля боя, и предположили, что нужно укреплять наиболее поврежденные части. Однако Абрахам Вальд отметил, что если самолет смог вернуться на базу, то попадания в эти части не критические. Важнее обратить внимание на те повреждения, с которыми самолеты не возвращались. То есть бронировать нужно те места, где у «выживших» машин не было пробоин. Это помогло снизить потери американской авиации и сохранить жизни многих летчиков.

    Многие сейчас кинулись восхвалять Бутусова и ругать Арестовича. Не в них дело, они оба выживут при любой власти. Первый - архетип Саакашвили, у которого нет цели, есть только путь. Второй - архетип Иуды: 30 сребреников (а сейчас это $8 000 в месяц) всегда 30 сребреников.

    Но наша системная ошибка в том, что мы начали возводить битву второстепенных персонажей в сакральную битву за Украину. Поскандалить на пресс-конференции - не подвиг. Стрельнуть из пушки по воробьям - тем более.

    Подвиг - много лет не менять своих убеждений и оставаться верным той идее, которую считаешь единственно правильной.

    Подвиг - на свои личные средства покупать оборудование для армии в то время, как деньги государства уходят на полёты его главы на вечеринки своих клерков.

    Подвиг - вопреки тому, что можно плюнуть на всё и жить в богатстве, ездить по миру и выполнять функции президента при полной импотентности последнего.

    Подвиг - собирать камни, которые в тебя бросают, и строить из них новую ступень для своей цели.

    Да, я тоже не люблю пафоса. Но давайте не путать пафос и мотивацию - демотиваторов в нашей жизни и без того хватает.

    При чём здесь "ошибка выжившего"? Часто мы укрепляем не те места, которые надо, одновременно подставляя под удар самые уязвимые. Кто хочет, тот поймёт.

    Гарного тижня, бандерівці!
  • Иллария Соняшникова
    Больше всего отталкивают самовлюбленность, мелочность, злопамяцтво Зеленского, пренебрежение к тем, кто задает неудобные вопросы.
    Недаром он все время напоминал: "Вы говорите с президентом", а действительно, уже начинаешь в этом сомневаться.
  • Наталия Гончар
    Если Бутусова закроют - у власти не хватит мест в СИЗО для тех, кто напишет явку с повинной в такой же "преступной деятельности" против агрессора -Луценко
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