Запорожские мошенники "продали" через соцсети отсутствующего товара на 2 миллиона гривен, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Девушка и ее сожитель "продавали" через интернет несуществующую одежду и обувь.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, 20-летняя кибер-мошенница совместно с 21-летним сожителем создала сеть фейковых интернет-магазинов, работавших по подписке. По объявлению доверчивые граждане покупали одежду и обувь.

Чтобы стимулировать продажу, аферисты сами писали положительные отзывы о работе магазинов. Таким образом, они привлекли на свои страницы почти 80 тысяч подписчиков. Схема была проста: от покупателей требовалась оплата заранее, а после перечисления денег фейковые продавцы не отвечали на запросы, товар не посылали. Жертвами аферы стали около тысячи граждан. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет более 2 миллионов гривен.

Фото: поліція

Фото: нацполіція



Полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, "черные записи" и почти 2 миллиона гривен, происхождение которых кибермошенники объяснить не смогли. Уголовное производство по злоумышленникам открыто по статье "Мошенничество". Им "светит" до 8 лет заключения.