Россия создает панику в западных СМИ, чтобы напугать инвесторов в Украину, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО

Российская Федерация активно пытается создать панику в СМИ в Европе и США, чтобы отвлечь инвесторов от вложения средств в Украину.

Такое мнение в эфире телеканала ICTV высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас Российская Федерация очень активно именно в СМИ в Европе и Соединенных Штатах пытается создать эти предпанические состояния для того, чтобы фактически прежде всего отвлечь инвесторов от вложения в Украину", - заявил Арахамия.

Нареп назвал такие действия России гибридным компонентом войны.

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