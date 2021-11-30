Россия создает панику в западных СМИ, чтобы напугать инвесторов в Украину, - "слуга народа" Арахамия. ВИДЕО
513776
Российская Федерация активно пытается создать панику в СМИ в Европе и США, чтобы отвлечь инвесторов от вложения средств в Украину.
Такое мнение в эфире телеканала ICTV высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас Российская Федерация очень активно именно в СМИ в Европе и Соединенных Штатах пытается создать эти предпанические состояния для того, чтобы фактически прежде всего отвлечь инвесторов от вложения в Украину", - заявил Арахамия.
Нареп назвал такие действия России гибридным компонентом войны.
Также читайте: Арахамия о стягивании войск РФ к границам Украины: Кремль играет в "большую угрозу" ради уступок в сертификации "Северного потока - 2"