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С территории России по Украине работает около 7 тыс. сотрудников спецслужб, – Витюк. ВИДЕО

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По оценке кибердепартамента СБУ, по территории РФ против Украины работает около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает Цензор.НЕТ.

"По оценке, сегодня с территории РФ по Украине работает около 7 тыс. сотрудников спецслужб. Это относительно того, кто дестабилизирует и расшатывает (ситуацию, – Ред.).

В этом году кибердепартаментом СБУ заблокированы 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов. Приостановлено деятельность около 20 ботоферм, мощностью более 150 тыс. аккаунтов", – рассказал он.

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Топ комментарии

  • Ритта Рыжук
    Ось і займайтеся цим ,це ваша робота ,а не вселяка параноїдна маячня зеленої плісняви !!!)))
  • Ритта Рыжук
    В Україні кремлівських гнид ще більше !!!)))
  • Myroslav Hrabovsky
    Я твого свинячого кацапського рохкання не розумію. Пиши українською або принаймі англійською і не тикай, курва-тут тобі не подоляцька ботоферма.
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