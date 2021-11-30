С территории России по Украине работает около 7 тыс. сотрудников спецслужб, – Витюк. ВИДЕО

По оценке кибердепартамента СБУ, по территории РФ против Украины работает около 7 тысяч сотрудников российских спецслужб.

Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк, передает Цензор.НЕТ.

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"По оценке, сегодня с территории РФ по Украине работает около 7 тыс. сотрудников спецслужб. Это относительно того, кто дестабилизирует и расшатывает (ситуацию, – Ред.).

В этом году кибердепартаментом СБУ заблокированы 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов. Приостановлено деятельность около 20 ботоферм, мощностью более 150 тыс. аккаунтов", – рассказал он.

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