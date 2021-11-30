"Старый терминал можно и нужно было удержать. С его падением вопрос контроля ДАП был практически решен", - защитник аэропорта капитан Старина. ВIДЕО
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Семь лет назад – 30 ноября 2014 года, украинские воины были вынуждены покинуть старый терминал Донецкого аэропорта с боями, уничтожив при этом немало российских наемников. Капитан разведки ВСУ Александр Старина был непосредственным участником этих событий.
30 ноября группа бойцов 74 ОРБ, 93 и 79 бригады и 79 до последнего защищали старый терминал Донецкого аэропорта, однако силы были не равны. Украинский воин рассказал о некоторых деталях последнего боя в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.
"Я уверен, что старый терминал можно было удержать и его нужно было удержать. По моему убеждению, падение старого терминала решило вопрос контроля над донецким аэропортом", - завершает свой рассказ капитан-разведчик.