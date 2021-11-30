Выплата 1000 грн за вакцинацию поможет поддержать 6 тыс. пострадавших от пандемии предприятий, - министр экономики Свириденко. ВИДЕО
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Кроме приобщения населения к вакцинации, программа по выплатам полностью вакцинированным гражданам поддерживает отрасли экономики, наиболее пострадавшие от последствий пандемии коронавируса. В частности, это сфера услуг, туризма, креативная экономика, транспорт.
Об этом сообщила в Facebook первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает Цензор.НЕТ.
"В общей сложности это почти шесть тысяч предприятий. Необходимо учесть и то, что отрасли, в которые будут направляться эти средства, имеют одни из самых больших мультипликаторов и высокую добавленную стоимость", - отметила министр.
Свириденко напомнила, что начисленную тысячу гривен можно будет потратить на железнодорожные и авиабилеты на внутренние рейсы, абонементы в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатры, театры, музеи и т.д.
Воспользоваться услугой можно с помощью приложения "Дія". Реализация самой программы начнется с 19 декабря и продлится в течение всего следующего года.