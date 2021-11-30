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"Хочется простого женского, не умереть от насилия": активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 30 ноября, активистки пикетировали Офис Президента в рамках акции "Откроем правду о насилии" с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Митингующие пришли под Офис Президента, чтобы напомнить президенту Владимиру Зеленскому о его обещании о ратификации Стамбульской конвенции.

"Полтора года назад, 5 июня 2020 года, президент Украины Владимир Зеленский пообещал вынести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции. Однако обещание он до сих пор не выполнил, несмотря на то что правительство уже передало документ в ОП. Ровно 10 лет назад Украина подписала Стамбульскую конвенцию против насилия, однако на сегодняшний день она не ратифицирована украинским парламентом", - заявили протестующие.

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Они озвучили в микрофон свои требования, а также провели перформанс, в котором символически показали насилие в семьях, которое происходит за закрытыми дверями.

"В Украине бытует представление, что домашнее насилие происходит в семьях, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Однако практика свидетельствует, что семья, в которой происходит насилие, может казаться, на первый взгляд, добропорядочной. Однако закрытая дверь может скрывать разные виды насилия - физическое, сексуальное, психологическое и экономическое", - рассказали организаторы акции.

Кроме того, активистки держали в руках плакаты со своими требованиями, в частности: "За Стамбульскую конвенцию", "Традиционная ценность жизни", "Женщины заслуживают безопасности", "Мы не можем ждать дольше", "Хочется простого женского не умереть от насилия" , "Власть 10 лет закрывает глаза на насилие", "Бьет значит сядет", "Украинская традиция - защищенная женщина", "200 000 обращений о домашнем насилии в 2020 году. Меня это пугает, тебя - нет?", "1 приют на 10 000 населения. Сколько сейчас?", "Гендер не страшен, насилие страшно. Ратифицируй", "Свободны от страха, свободны от насилия" и т.д.

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"Стамбульская конвенция: задает стандарт реагирования на гендерное насилие и обязывает государство соблюдать его; гарантирует улучшение системы реагирования на насилие: шелтеры, кризисные комнаты, защита детей-свидетелей насилия, обученные социальные работники; обязывает государство отчитываться о реагировании на насилие, гарантирует проведение комплексных мероприятий по предотвращению насилия. Она борется с корнем проблемы, защищает всех пострадавших от домашнего насилия, в том числе мужчин, детей и пожилых людей", - акцентировали организаторы акции.

Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 01
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 02
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 03
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 04
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 05
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 06
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 07
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 08
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 09
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 10
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 11
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 12
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 13
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 14
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 15
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 16
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 17
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 18
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 19
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 20
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 21
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 22
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 23
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 24
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 25
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 26
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 27
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 28
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 29
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 30
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 31
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 32
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 33
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 34
Хочется простого женского, не умереть от насилия: активистки пикетировали ОП с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию 35

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Топ комментарии

  • Antony Bilenko
    Я звичайно не підтримую насильство в сім'ї, але в Канаді є те чого намагаються ці жінки (Можливо інша конвенція, але суть та сама). На папері все виглядає добре, але на ділі це використовується для знущання над чоловіками. Нажаль в більшость шлюбів в Канаді розпадається, і все що достатньо сказати жінці це те що «чоловік мене ображав», і доводити нічого не потрібно. Чоловік автамотично стає людиною поза закону і можуть пройти роки щоб довести у суді що то не була правда. Причому в нас, як і в тому законі що намагаються ратифікувати у вас є пункт про економічне знущання, тобто коли ви не купуватиме черговий Айфон чи шубу, це теж буде знущання - доводити нічого не потрібно, жінка завжди права і у чоловіка нема жодних прав.
  • 5 копійок
    Це вже переворот, чище ні?
  • Sergey Loshenko
    Может просто не стоит выбирать алкашей и зэков в качестве второй половинки
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