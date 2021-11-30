"Бл#дь #баная... Уважаемые коллеги...", - "слуга народа" Негулевский заматерился на трибуне ВР и объявил минуту молчания в память о погибших в Новой Одессе. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, депутат употребил нецензурную брань сразу же как вышел на трибуну, очевидно, не учитывая включенный микрофон. Затем, обратившись к народным депутатам, Негулевский попросил поддержать его инициативы по помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе и объявил минуту молчания в память о погибших.
Как сообщалось, 27 ноября в 9:20 в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв без дальнейшего горения (по предварительным данным, бытового газа в квартире на пятом этаже), в результате чего погибли три человека и пострадали три человека (освобождены из-под завала и спасены). В результате взрыва разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничные клетки с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на третьем этаже. Из дома эвакуировали 54 человека.
Подразделения ГСЧС 28 ноября завершили поисково-спасательные работы.
В общей сложности к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено 232 человека и 53 единицы техники, из них от ГСЧС 127 человек и 26 единиц техники (в том числе два кинологических расчета и двух психологов).