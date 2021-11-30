"Бл#дь #баная... Уважаемые коллеги...", - "слуга народа" Негулевский заматерился на трибуне ВР и объявил минуту молчания в память о погибших в Новой Одессе. ВИДЕО

"Слуга народа" Игорь Негулевский заматерился на трибуне украинского парламента перед своим выступлением. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, депутат употребил нецензурную брань сразу же как вышел на трибуну, очевидно, не учитывая включенный микрофон. Затем, обратившись к народным депутатам, Негулевский попросил поддержать его инициативы по помощи пострадавшим от взрыва в Новой Одессе и объявил минуту молчания в память о погибших.

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Как сообщалось, 27 ноября в 9:20 в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв без дальнейшего горения (по предварительным данным, бытового газа в квартире на пятом этаже), в результате чего погибли три человека и пострадали три человека (освобождены из-под завала и спасены). В результате взрыва разрушены четыре квартиры на четвертом и пятом этажах, лестничные клетки с третьего по пятый этажи и повреждена квартира на третьем этаже. Из дома эвакуировали 54 человека.

Подразделения ГСЧС 28 ноября завершили поисково-спасательные работы.

В общей сложности к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было привлечено 232 человека и 53 единицы техники, из них от ГСЧС 127 человек и 26 единиц техники (в том числе два кинологических расчета и двух психологов).