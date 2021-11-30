"Бутусова пытаются запугать не за то, что он где-то стрелял, а за то, что позволил себе ответить на хамское поведение Зеленского", - Портников. ВIДЕО

Главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова пытаются запугать не за видео выстрела из пушки, которое он опубликовал на своей странице в соцсети, а за то, что позволил себе ответить на хамское поведение президента Украины Владимира Зеленского во время пресс-марафона и напомнить ему о неизбежной ответственности за свои поступки в должности президента Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал журналист Виталий Портников в своем видеоблоге в youtube.

"Вместо ответа на конкретные вопросы, касающиеся выполнения Зеленским своих служебных обязанностей и национальной безопасности страны, Зеленский начал обвинять Бутусова в поступках, которые тот не совершал и фактически стал говорить о том, что российские обстрелы украинских позиций, во время которых гибнут украинские воины - это вина Бутусова, а не российского правителя Владимира Путина, к встрече с которым Зеленский стремится с первого дня, когда он был избран президентом Украины и продолжает стремиться даже сейчас - когда войска России находятся на украинских границах, готовы перейти эти границы и убивать , бомбить, уничтожать украинскую инфраструктуру. И с этой точки зрения, мне кажется, стоит говорить о Путине, а не о Бутусове. Сейчас журналиста пытаются запугивать не за то, что он когда-то там, где-то стрелял, а за то, что он позволил себе ответить на хамское поведение чиновника во время пресс-марафона и напомнить Владимиру Зеленскому о том, что, кажется, логично и очевидно. О неизбежной ответственности Зеленского за свои поступки в должности президента Украины, о том, что здесь не авторитарный путинский режим и не монархия, и о том, что после окончания исполнения Зеленским полномочий президента, ему уже не удастся контролировать правоохранительные и следственные органы так, как это происходит сегодня", - сказал Портников.

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