"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко. ВИДЕО
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Самопровозглашенный диктатор Беларуси объяснил, при каком условии он готов размещать на территории ядерное оружие.
Об этом он говорил с кремлевским пропагандистом Дмитрием Киселевым, сообщает Цензор.НЕТ.
"Александр Григорьевич, вот недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется от американского…", - начал задавать вопрос пропагандист Киселев.
"Они перевезут в Польшу", – перебил Лукашенко.
"Они перевезут восточнее, но понятно – куда: в Польшу", – подтвердил Киселев.
"Да, - нервно продолжил белорусский диктатор, - Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь"
Киселев значительно кивнул, сделал паузу и спросил: "Какое ядерное оружие?"
"Мы договоримся - какое, - стал размышлять диктатор, - Э… То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно… вот при таком соприкосновении…"