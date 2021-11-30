"Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко. ВИДЕО

Самопровозглашенный диктатор Беларуси объяснил, при каком условии он готов размещать на территории ядерное оружие.

Об этом он говорил с кремлевским пропагандистом Дмитрием Киселевым, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Александр Григорьевич, вот недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если Германия откажется от американского…", - начал задавать вопрос пропагандист Киселев.

"Они перевезут в Польшу", – перебил Лукашенко.

"Они перевезут восточнее, но понятно – куда: в Польшу", – подтвердил Киселев.

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"Да, - нервно продолжил белорусский диктатор, - Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь"

Киселев значительно кивнул, сделал паузу и спросил: "Какое ядерное оружие?"

"Мы договоримся - какое, - стал размышлять диктатор, - Э… То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно… вот при таком соприкосновении…"

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