В Харькове модернизирован командирский танк Т-64БВК, - Укроборонпром. ВИДЕО

Государственным предприятием "Харьковский бронетанковый завод" впервые осуществлена ​​глубокая модернизация и проведены испытания командирского танка Т-64БВК.

Танк оснащен современными наблюдательными приборами - тепловизорами, телевизионной системой наблюдения за окружающим пространством задней полусферы, новейшей аппаратурой спутниковой навигации и командирской башней с пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм, сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт Укроборонпрома.

Проведено множество модификаций для эффективного ведения боя.

"Наша главная задача - обеспечивать украинских армейцев надежной и обновленной боевой техникой, отвечающей условиям ведения современного боя, - сообщает директор предприятия Герман Сметанин. - Модернизация командирского танка сверхответственна, поскольку необходимо не только значительно улучшить имеющиеся характеристики, но и создать все надлежащие условия для эффективного управления подразделением в любых погодных условиях и в любое время суток. Коллектив завода успешно выполнил эту задачу. Это имеет особое значение в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

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В то же время, подобные работы работники завода проводят с партией танков Т-64БВ, которые вместе с Т-64Б составляют основу танковых Сухопутных войск Украины.