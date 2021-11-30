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В Харькове модернизирован командирский танк Т-64БВК, - Укроборонпром. ВИДЕО

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Государственным предприятием "Харьковский бронетанковый завод" впервые осуществлена ​​глубокая модернизация и проведены испытания командирского танка Т-64БВК.

Танк оснащен современными наблюдательными приборами - тепловизорами, телевизионной системой наблюдения за окружающим пространством задней полусферы, новейшей аппаратурой спутниковой навигации и командирской башней с пулеметом НСВТ калибра 12,7 мм, сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на сайт Укроборонпрома.

Проведено множество модификаций для эффективного ведения боя.

"Наша главная задача - обеспечивать украинских армейцев надежной и обновленной боевой техникой, отвечающей условиям ведения современного боя, - сообщает директор предприятия Герман Сметанин. - Модернизация командирского танка сверхответственна, поскольку необходимо не только значительно улучшить имеющиеся характеристики, но и создать все надлежащие условия для эффективного управления подразделением в любых погодных условиях и в любое время суток. Коллектив завода успешно выполнил эту задачу. Это имеет особое значение в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

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В то же время, подобные работы работники завода проводят с партией танков Т-64БВ, которые вместе с Т-64Б составляют основу танковых Сухопутных войск Украины.

Топ комментарии

  • Fedor Fedotov
    Посадите в танк главкома!) И отправьте на передовую!
    Памперсы не забудьте.... Главкому
  • Don Bessam dc0e2bc1
    я бы пушку ещё на натовский калибр переоформил...шоб у ********** горело по настоящему...
  • ТутАхламон
    Зробіть ,будь ласка, кілька іграшкових деревяних танчиків для найверховнішого найвеличнішого Гундосика.
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