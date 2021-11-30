Интервью "Без цензуры": Ирина Геращенко о Зеленском, второй срок Порошенко и "колонии сложных подростков" в Раде. ВIДЕО
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Ирина Геращенко работала тележурналисткой, потом была пресс-секретарем президента Виктора Ющенко, а дальше и сама пошла в политику. Она прошла путь от автора детской программы до одного из топ-политиков в государстве, а еще была первой женщиной в должности первого заместителя председателя Верховной Рады Украины.
Как за последние 20 лет изменилось отношение к женщинам в политике? Почему команда Порошенко проиграла выборы в 2019 году? За что "слуги народа" сегодня кроют ее матом? Почему она отказалась возглавить "Блок Петра Порошенко"? И какие советы могла бы дать Офису президента в коммуникации, например, по делу "вагнеровцев"?
Мы уже рассказывали и шутили о "путче" и не очень удачной коммуникации Офиса президента вот здесь:
⚠️ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу: https://youtu.be/vmbcVGXPJS8
⚠️ ОПУ и "вагнергейт": https://youtu.be/4mo81Rvr_Bk