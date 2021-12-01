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Ахметов мог использовать день рождения Шустера для поиска будущего кандидата в президенты, - СМИ. ВИДЕО

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В то время как телеведущий Савик Шустер праздновал свой день рождения в Вильнюсе, в аэропорту этого же города находился и частный самолет олигарха Рината Ахметова.

Об этом говорится в расследовании "Украинской правды", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что частный самолет олигарха 21 ноября вылетел из аэропорта Борисполь в Париж, а позже отправился в Вильнюс, где отмечал день рождения Савик Шустер.

На праздновании присутствовали многие известные люди - журналист Дмитрий Гордон, врач Евгений Комаровский, бывший премьер Владимир Гройсман и экс-глава МВД Арсен Аваков.

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Также, по данным расследователей, на дне рождения мог присутствовать брат мэра Киева и боксер Владимир Кличко. Однако эту информацию не прокомментировали ни гости Шустера, ни сам ведущий.

УП напоминает, что ранее украинские олигархи уже использовали тайные встречи за рубежом для заключения политических договоренностей.

Напомним, 22 ноября на фоне слухов о создании новой партии экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал фото с журналистом Дмитрием Гордоном, педиатром Евгением Комаровским, телеведущим Савиком Шустером, бывшим главой правительства Владимиром Гройсманом.

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Топ комментарии

  • jura bucaphalus
    І? Кого би вони не обрали, а кращого за Порошенка у цей критичний час нікого не має. Інші можуть бути виконавцями, але не лідерами країни. Сильних особистостей завжди оббріхували і намагалися звалити аби опосередкуватим було легше дістатися "олімпу".
    Кидати країну у тар тари можна скільки завгодно, але чи виживе вона під час таких експериментів. Зараз така ситуація, як на початку 2014 - на кону існування країни.
  • Форум123456789
    Тайные встречи говорите......это про Оман наверное, я правильно понял?
  • Myko
    Блазень назвав його Мішою, щоб принизити. Він і Порошенка Петьою тоді називав. Не дивуйте, у нього рівень клоуна.
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