До 10 декабря в парламент внесу законопроект об экономическом паспорте украинца, - Зеленский. ВИДЕО
8 29534
Президент Владимир Зеленский сообщил, что до 10 декабря внесет в парламент законопроект об экономическом паспорте украинца.
Об этом президент заявил во время ежегодного послания Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.
"До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости, я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. До 10 декабря в соответствии с ним эти средства, плата за использование наших украинских недр будет накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины", - отметил президент.
По словам главы государства, по достижении совершеннолетия дети смогут использовать эти деньги для получения образования в Украине.
"Благодаря этим двум законам (об экономическом паспорте и ресурсном законе 5600. - Ред.) наконец-то олигархи станут инвесторами в будущее наших детей, я их поздравляю", - подчеркнул Зеленский.