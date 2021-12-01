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С 1 января средняя зарплата врачей будет составлять 24 тыс. грн, - Зеленский. ВИДЕО

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Президент Владимир Зеленский анонсировал повышение заработной платы для врачей.

Об этом заявил Зеленский во время послания к Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства напомнил, что с 1 декабря минимальная зарплата в Украине составляет 6,5 тысячи гривен.

"Впервые зарплата врачей выросла за год вдвое. С 1 января она будет составлять минимум 20 тысяч гривен. Средняя зарплата врача в государстве Украины будет 24 тысячи гривен. Мы впервые начинаем достойно относиться к врачу. И не только тогда, когда нам это нужно. Уверен, что в следующем своем послании такие же слова я скажу о зарплате учителей", - добавил президент.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Твое следующее послание будет в виде малявы на волю.
  • Колыван Спикер
    Сейчас ОНО наобещает!!! Пустые слова....А поступки и дела Все Видят!
  • Eutectic
    Уся суть виступу

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