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Мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках, - Зеленский. ВИДЕО

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Зеленский уверен, что Украина предпринимает важные шаги по деоккупации Крыма.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня во время выступления с ежегодным посланием к Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы никогда не ждем помощи других. Прежде всего, мы рассчитываем на собственные силы, только на себя. Не ждем десятки месяцев с момента захвата Крыма, а собираем "Крымскую платформу". В первом саммите приняло участие 46 делегаций", - похвастался. президент.

"Мы вернули Крым в мировую повестку дня. "Крымская платформа" будет закреплена в резолюции Генсамблеи ООН. Мы боремся за Крым не на бигбордах, а на всех международных площадках... Мы боремся не за гектары, а за своих граждан", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Анатолий К 65c6a92d
    Володя вийшов прогнати пургу, щоб забулися за "вагнерівців", за "ізоляцію", за "берекутівців" за незаконне ув'язнення по справі Шеремета, за Чауса, за провали в економіці, особливо в обороні. Знову оціцянки і відверта брехня. Але вівці 73% ******** вухами, то Володя їм і підсипає, щоб не зголодніли.
  • Враг рода человеческого 666
    Во какой борцун оказывается, жаль военком не знал и по глупости аж четыре повестки посылал
  • Гена Кракадил
    Слушаю в Раде... Оказывается до бубочки Украины не было... Все заделал он. Тошнит от звездеша. А слушаю и так похоже на речи путинхуйла. Сплошные заслуги.
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