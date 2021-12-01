Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу "Правого сектора" Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По случаю 30-летия Всеукраинского референдума о Независимости Украины указом президента за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Коцюбайло Дмитрию Ивановичу - добровольцу Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".