Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу "Правого сектора" Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Герой Украины добровольцу "Правого сектора" Дмитрию Коцюбайло.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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По случаю 30-летия Всеукраинского референдума о Независимости Украины указом президента за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" Коцюбайло Дмитрию Ивановичу - добровольцу Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

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