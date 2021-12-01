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"Украина наша. Там наши люди", - Лукашенко обещает поддержать РФ "в случае агрессии со стороны Украины". ВИДЕО

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Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко пообещал поддержать Россию "в случае агрессии со стороны Украины".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко рассказал в интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву.

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"Я никогда не буду на стороне того националистического угара, который сегодня происходит в Украине, понимаете. Я буду делать все для того, чтобы Украина стала нашей. Она наша, Украина, там народ наш. Это не эмоции. Это мои твердые убеждения. Если мы, не дай Бог, окажемся, если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в тесной связке – экономически, юридически, политически – будем с Россией. И юридически – это главное", - утверждает Лукашенко.

Напомним, что ранее Лукашенко назвал Крым "де-юре русским". В "референдум" Крым был российским де-факто, а затем стал и де-юре, говорит Лукашенко.

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Топ комментарии

  • Oleg Demchenko
    Відгребеш по повній тварюка разом зі своїм фюрером
  • jklpqrs
    картоплю тебе в зад
  • Tema9
    Пішов НАХ...Й тупорилий бульбофюрер, Х...ла з собою прихвати!
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