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"Киев становится все более наглым в своей агрессивности по отношению к России", - Лавров. ВИДЕО

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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Киев становится все более нахальным по отношению к России", но Москва срываться не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают росСМИ.

Лавров отметил, что российское дипведомство было вынуждено обнародовать его переписку с коллегами из Франции и Германии.

"Они обиделись, но ничего по существу не могли сказать. Если они нам уже многие годы обещают подействовать на Киев, чтобы он как-то был вразумлен, но ничего не происходит, и, наоборот, Киев становится все более и более наглым, я бы сказал, в своей агрессивности по отношению к минским договоренностям, по отношению к Российской Федерации и в своих попытках спровоцировать Запад на поддержку воинственных устремлений, то как нам иначе продолжать работать, пускай все знают, что происходит на самом деле, что нам наши так называемые партнеры обещают и что у них на деле получается", - сказал он в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации.

"Но мы никогда не будем срываться и никогда не скажем: "Ну все, умерла так умерла". Пусть они это скажут, а мы будем требовать выполнения резолюции Совета безопасности ООН", - подчеркнул российский министр.

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Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято во избежание дальнейших спекуляций. Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.

Франция осудила публикацию Россией дипломатической переписки по нормандским переговорам

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Топ комментарии

  • Андерсен a4cbf7de
    Гитлер вместе с Геббельсом просто бледнеют по сравнению с такими лицемерными лицами как Лавров и компани. Украина подверглась агрессии РФерии, захвачен Крым, Севастополь, ОРДЛО, акватория Азовского и частично Черного морей, 8 лет ведется война. Крым и Севастополь вообще объявлен российской территорией. Нарушено Будапештское соглашение, Большой договор Украины с РФ, договор об аренде баз в Крыму.. Нарушено все что только можно нарушить. И нас же эти новофашисты обвиняют в "агрессии".
  • Владимир Иванец
    Ага. Прям напала на вас, дурачков. Ростов захватила, Белгород. В Краснодарском крае КНР устроила. Не?
  • Геннадий Лаврик
    Газета "Правда" пишет о "Наглой провокации финляндской военщины" 26 ноября - артиллерийском обстреле советских войск с финской территории. Четверо убитых, семеро раненых. Начинается обмен нотами, на страницах издания выступают с осуждением финнов трудовые коллективы предприятий и учреждений. От "провокации" до первых настоящих боевых столкновений и объявления войны проходит всего три дня...

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