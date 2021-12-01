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"Знищення мікробізнесу - причина міграції" і "Дайте працювати просто": ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения "упрощенки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Сегодня, 1 декабря, во время выступления президента Владимира Зеленского ФОПы пикетировали Верховную Раду с требованием сохранения "упрощенки" и микробизнеса.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

ФОПы пришли под Раду с плакатами, на которых написали свои требования: "Дайте работать просто", "Защищает ФЛП, защищает Украину", "Законопроект 5866(1) решает проблемы ФОП всей Украины", "Уничтожение микробизнеса - причина миграции", "Нет уничтожению упрощенной системы налогообложения" и др. Они озвучили свои требования со сцены, основное из которых – принятие законопроекта 5866(1).

Протест проходил на фоне усиленных мер охраны общественного порядка и перекрытия кварталов вокруг здания парламента.

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Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 01
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 02
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 03
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 04
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 05
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 06
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 07
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 08
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 09
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 10
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 11
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 12
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 13
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 14
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 15
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 16
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 17
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 18
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 19
Знищення мікробізнесу - причина міграції і Дайте працювати просто: ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения упрощенки 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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