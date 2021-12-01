"Знищення мікробізнесу - причина міграції" і "Дайте працювати просто": ФОПы пикетировали Раду с требованием сохранения "упрощенки". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Сегодня, 1 декабря, во время выступления президента Владимира Зеленского ФОПы пикетировали Верховную Раду с требованием сохранения "упрощенки" и микробизнеса.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места происшествия.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
ФОПы пришли под Раду с плакатами, на которых написали свои требования: "Дайте работать просто", "Защищает ФЛП, защищает Украину", "Законопроект 5866(1) решает проблемы ФОП всей Украины", "Уничтожение микробизнеса - причина миграции", "Нет уничтожению упрощенной системы налогообложения" и др. Они озвучили свои требования со сцены, основное из которых – принятие законопроекта 5866(1).
Протест проходил на фоне усиленных мер охраны общественного порядка и перекрытия кварталов вокруг здания парламента.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ