"Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять, что ты обосрался", - Кива о реакции Зеленского на плакат "Нет – политическим репрессиям!". ВИДЕО
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Нардеп ОПЗЖ Илья Кива слушал ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, держа плакат с надписью "Нет – политическим репрессиям!"
Нардеп объяснил корреспонденту Цензор.НЕТ причины такой акции и рассказал о реакции президента.
"Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять что ты обосрался. Он и без плаката все прекрасно понимает. Чтобы понять, что ты в обосранных штанах - не нужно это читать с плаката", - пояснил Кива.