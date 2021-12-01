"Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять, что ты обосрался", - Кива о реакции Зеленского на плакат "Нет – политическим репрессиям!". ВИДЕО

Нардеп ОПЗЖ Илья Кива слушал ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, держа плакат с надписью "Нет – политическим репрессиям!"

Нардеп объяснил корреспонденту Цензор.НЕТ причины такой акции и рассказал о реакции президента.

"Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять что ты обосрался. Он и без плаката все прекрасно понимает. Чтобы понять, что ты в обосранных штанах - не нужно это читать с плаката", - пояснил Кива.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Войны не существует. О ней удобно вспоминать, когда у нас все х#ево", - нардеп ОПЗЖ Кива объяснил, почему поздравил Путина с днем ​​рождения. ВИДЕО