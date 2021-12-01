Новости Видео

"Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять, что ты обосрался", - Кива о реакции Зеленского на плакат "Нет – политическим репрессиям!". ВИДЕО

15 509101
Нардеп ОПЗЖ Илья Кива слушал ежегодное послание президента Украины Владимира Зеленского в парламенте, держа плакат с надписью "Нет – политическим репрессиям!"

Нардеп объяснил корреспонденту Цензор.НЕТ причины такой акции и рассказал о реакции президента.

"Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять что ты обосрался. Он и без плаката все прекрасно понимает. Чтобы понять, что ты в обосранных штанах - не нужно это читать с плаката", - пояснил Кива.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Войны не существует. О ней удобно вспоминать, когда у нас все х#ево", - нардеп ОПЗЖ Кива объяснил, почему поздравил Путина с днем ​​рождения. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Орест Орест
    Цитаты великих людей! Хоть бери и из бронзы выливай! Сразу видно вченый аж страшно!
  • Sergii Ustim
    Они братья по разуму...
  • Вла
    а коли цей ***@н отримає підозру від прокуратури?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости