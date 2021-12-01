Google назвал 10 самых популярных среди украинцев YouTube-роликов: Дворец Путина, Что было дальше?, вДудь. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Официальный Блог - Google Украина.
Лидером в рейтинге самых популярных видео в этом году на YouTube стало расследование команды российского оппозиционера Алексея Навального о дворце Путина. В лидерах также интервью с украинским блоггером Иваном Рудским (Ивангай).
В десятку попало интервью российского музыканта Моргенштерна украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
1. Дворец для Путина. История самой большой взятки
2. Антон Лапенко х Александр Гудков | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
3. Ивангай – где он пропадал / вДудь
4. Папик - 1 серия - 2 сезон | Премьера сериала 2021.
5. ВЛАД А4 Стал ПРИЗРАКОМ на 24 Часа!
6. Холостяк 11 – Выпуск 1 от 05.03.2021.
7. MORGENSHTERN. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский. В гостях у Гордона
8. ЗОНА КОМФОРТА. Все серии // Сериал
9. Майнкрафт ЕвгенБро - Ты не МОГ! Ма Я СМОГ! (Официальный клип 1 ЧАС) [prod. Капуста].
10. ШОУ "МАСКА" | ВИПУСК 1. СЕЗОН 1
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2021 году собрал клип на песню "Родной" от LOBODA. Среди самых популярных видео года: хит от румынской певицы Minelli "Rampampam", новые песни от NK и Тины Кароль, дуэт Макса Барских и Zivert, а также трек от Wellboy "Гуси".