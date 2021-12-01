В Украине построят еще 9 тыс. спортплощадок, 19 ледовых арен, по 300 школ и детских садов, - Зеленский. ВИДЕО
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В Украине будет построено еще 9 тыс. спортивных площадок, 19 ледовых арен, а также новые дворцы спорта по программе "Здоровая Украина".
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, сказал в своем ежегодном послании Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины президент Владимир Зеленский.
"Мы впервые запустили программу "Здоровая Украина", в рамках которой мы уже построили 600 активных парков, 900 спортивных площадок, 193 стадиона и 25 бассейнов. Впереди еще 9 тыс. спортплощадок, 19 ледовых арен, сотни детско-юношеских спортивных школ и спортивных интернатов, новые дворцы спорта", – сообщил глава государства.
Кроме того, будет построено еще по 300 школ и детских садов, добавил президент.