Путин постоянно говорит об Украине из-за отсутствия у России собственной истории, - Снайдер. ВIДЕО
Об этом заявил всемирно известный историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер во время Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", информирует Цензор.НЕТ.
"Когда я читаю ее как историк, у меня возникает впечатление похоже на то, когда на вечеринке кто-то начинает рассуждать о событиях прошлого, не понимая, о чем говорит, но с горячими убеждениями", - сказал Снайдер.
Он отметил, что к соображениям Путина нужно подходить серьезно "не как к истории – ведь в этом смысле его рассуждения уморительны, – а как к политике".
"Когда внимательно читаем эту статью, можем заметить, что она действительно об отсутствии - об отсутствии истории России. Нет истории России, которую может рассказать господин Путин. Он может рассказать историю об определенных взаимоотношениях с Украиной, которые по определенным "мистическим" причинам испортились", – подчеркнул Снайдер.
"Второе, что мы замечаем в этой статье, - что она не о будущем. Это рассказ о прошлом. Видим то, что является характеристикой режима Путина: в рассказе г-на Путина о России будущего нет, есть только прошлое, "мифическое прошлое", - сказал он.
Снайдер отметил, что это решающая проблема режима Путина. "В олигархате, клептократии, плутократии, где все ресурсы сконцентрированы в руках приближенной к центру режима элиты, очень трудно говорить о будущем, очень трудно даже представлять будущее", - сказал он.
По мнению историка, проблема в том, что в такой истории нет места россиянам.
"Когда читаем эту статью в контексте российского вторжения в Украину и оккупации ее территорий, делаем вывод, что Россия напала на Украину, потому что россияне до сих пор еще не знают, кто они. Россия во главе с Путиным вторглась в Украину, чтобы рассказать что-то вроде истории о том, кто такие россияне", – резюмировал Снайдер.