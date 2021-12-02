Бигус извинился за ошибки, допущенные в расследовании по обыскам в имении Кивы: "Впервые такая лажа". ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Бигус заявил в видеообращении.
"Это видео - объяснения, которые касаются последнего блога с результатами обыска у Кивы. Это краткое объяснение, потому что, когда ты налажал и понимаешь, что ты налажал - говоришь. Это впервые за 8 лет существования проекта такая лажа, такого масштаба. Здесь даже не имеет значение, что это на теме Кивы, хотя иронически все же. Хочу извиниться перед нашей аудиторией и перед другими СМИ. Мы много лет добивались вашего доверия, это чрезвычайно важно для нас. И именно поэтому, когда я косячу - я прошу у вас извинения. Это больно и грустно всем нам", - сказал Бигус.
По его словам, опубликованный им материал не отвечает действительности.
"После того, как мы сделали анализ дома Кивы, который нашли благодаря стриму Рабиновича во время его обыска, один из источников в правоохранительных органах написал, что есть материал по обыску, в результате в этом наборе фотографий были фото по другому делу и здесь даже больше нечего объяснить. То, что это попало в эфир мой - моя лажа, мой факап. Нечего добавить, кроме как еще раз извиниться и сказать, что мы очень старательно работаем, чтобы подобные ошибки появлялись только один раз в 8 лет. Я надеюсь, что следующей просто не будет вообще, извините еще раз", - подытожил журналист.
Напомним, ранее Bihus.Info сообщало, что во время обыска у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы правоохранители обнаружили золото, а также значительные суммы в национальной и иностранной валюте, не указанные в декларации народного избранника.
Журналисты сообщили, что во время обыска в доме Кивы в поселке Козин под Киевом были найдены золотые слитки на сумму свыше миллиона гривен, а также наличными свыше 1,1 млн грн и около 500 тыс. долларов. Кроме того, в автомобиле депутата было обнаружено 300 тыс. грн.