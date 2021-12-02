Бигус извинился за ошибки, допущенные в расследовании по обыскам в имении Кивы: "Впервые такая лажа". ВИДЕО

Журналист-расследователь Денис Бигус извинился за ошибки, допущенные в расследовании о нардепе ОПЗЖ Илье Киве. Тогда издание сообщило, что во время обысков в имении Кивы вроде бы нашли 15 млн наличными, золото и портрет в образе Муссолини.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом Бигус заявил в видеообращении.

"Это видео - объяснения, которые касаются последнего блога с результатами обыска у Кивы. Это краткое объяснение, потому что, когда ты налажал и понимаешь, что ты налажал - говоришь. Это впервые за 8 лет существования проекта такая лажа, такого масштаба. Здесь даже не имеет значение, что это на теме Кивы, хотя иронически все же. Хочу извиниться перед нашей аудиторией и перед другими СМИ. Мы много лет добивались вашего доверия, это чрезвычайно важно для нас. И именно поэтому, когда я косячу - я прошу у вас извинения. Это больно и грустно всем нам", - сказал Бигус.

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По его словам, опубликованный им материал не отвечает действительности.

"После того, как мы сделали анализ дома Кивы, который нашли благодаря стриму Рабиновича во время его обыска, один из источников в правоохранительных органах написал, что есть материал по обыску, в результате в этом наборе фотографий были фото по другому делу и здесь даже больше нечего объяснить. То, что это попало в эфир мой - моя лажа, мой факап. Нечего добавить, кроме как еще раз извиниться и сказать, что мы очень старательно работаем, чтобы подобные ошибки появлялись только один раз в 8 лет. Я надеюсь, что следующей просто не будет вообще, извините еще раз", - подытожил журналист.

Напомним, ранее Bihus.Info сообщало, что во время обыска у народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы правоохранители обнаружили золото, а также значительные суммы в национальной и иностранной валюте, не указанные в декларации народного избранника.

Журналисты сообщили, что во время обыска в доме Кивы в поселке Козин под Киевом были найдены золотые слитки на сумму свыше миллиона гривен, а также наличными свыше 1,1 млн грн и около 500 тыс. долларов. Кроме того, в автомобиле депутата было обнаружено 300 тыс. грн.

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