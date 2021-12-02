Менеджер российских компаний Козака и Медведчука стал владельцем компании в оккупированном Крыму, контролируемой министром обороны времен Януковича Лебедевым. ВИДЕО

Менеджер российских компаний Тараса Козака и Виктора Медведчука стал единственным собственником строительной компании ООО "Центр-ТЭР", зарегистрированной в оккупированном Крыму по российскому законодательству. До этого компанию контролировала семья Павла Лебедева – министра обороны Украины времен президентства Виктора Януковича.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (общего проекта Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

Согласно реестру юридических лиц Российской Федерации, собственником компании ООО "Центр-ТЭР" (место регистрации – Ялта, пгт Парковое) является гражданин России Александр Евгеньевич Баримов. Профиль деятельности "Центр-ТЭР" – предоставление других мест для временного проживания, строительство жилых и нежилых построек.

Журналисты "Схем" установили связь между Александром Баримовым (владельцем "Тата-Газ") и Виктором Медведчуком во время подготовки расследования "По дороге в Китай". В частности, в течение 2016-2018 годов, когда народный депутат Украины Тарас Козак указывал российскую компанию "Добробут Инвест" как свою собственную, ее директором был Александр Баримов – уроженец Беларуси, получивший гражданство России в 2004-м.

Александр Баримов фигурирует и в российских структурах семьи соратника Казака – Виктора Медведчука. В частности, Баримов был директором фирмы "Ньюйол", которая имела долю в "Юг Энерго". "Юг Энерго" контролировала его супруга – Оксана Марченко. Эта компания входила в условную нефтяную группу компаний Медведчука в России до ее распада в апреле 2021 года.

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Кроме этого, услуги по парковке автомобиля Баримова, по информации источников журналистов, причастных к российским операторам мобильной связи, оплачивались по телефону основателя другой компании Оксаны Марченко – "Ренессанс".

При этом в декабре 2020 года Виктор Медведчук отрицал журналистам "Схем" свое знакомство с Александром Баримовым.

Согласно российскому реестру юридических лиц до 16 апреля 2021 года "Центр-ТЭР" контролировался семьей бывшего министра обороны Украины Павлом Лебедевым (37,5%) и его супругой Людмилой (37,5%).

С февраля 2014 года Павел Лебедев находится в Крыму. В октябре 2015 года экс-министра сочли пропавшим и объявили во всеукраинский розыск. Начиная с 2015-го, он периодически появлялся на видео и фотографиях из оккупированного Севастополя как руководитель фонда "Мы – севастопольцы".

Журналисты направили запросы с просьбой о комментарии Виктору Медведчуку, Тарасу Козаку и Павлу Лебедеву, но пока не получили ответа.