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Ожидаем визит Папы Римского Франциска в Украину, - глава УГКЦ Святослав. ВИДЕО

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Папа Римский Франциск может в ближайшее время посетить Украину с визитом.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, глава УГКЦ сообщил во время Киевского форума безопасности.

"Несколько недель назад имел возможность лично общаться с Папой Франциском об Украине. Он очень обеспокоен судьбой простых людей. Тех людей, которые сегодня, возможно, не до конца услышаны. Святой отец очень интересовался, как живет украинский народ, и действительно очень глубоко этим занимается", – отметил Святослав.

Он сообщил, что вскоре может состояться визит в Украину Папы Римского.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсированное, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - добавил глава УГКЦ.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Гарна новина-Папа,це вам не паша мерседес...
  • Дмитрий Гавр
    Якщо не маєте віри то розглядайте церкву як політичну організацію. Так чи інакше саму впливову в світі. А приїзд голови такої організації це вже дуже серйозна подія...
  • Григорий Слободянок
    Очередной раз будет на британский флаг рваться пердак и резидента МП Онуфрия. А с митрополитом ПЦУ возможна нормальная встреча.
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