В проекте Бюджета-2022 учтено повышение зарплаты врачей до 20 тыс. грн, - Ляшко. ВИДЕО

В проекте Госбюджета-2022 учтено повышение заработной платы медицинским работникам, а также средства на развитие инфраструктуры системы здравоохранения.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Правительство одобрило и направило в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2022 год. Бюджет предусматривает рыночную заработную плату для медицинских работников. Базовый уровень заработной платы для врачей установлен на уровне 20 тысяч гривен, для средних медицинских работников – 13,5 тысячи гривен", - рассказал глава Минздрава.

По словам Ляшко, правительство выполняет указ Президента Украины Владимира Зеленского, изданного ко Дню медицинского работника в Украине.

"Также в бюджете предусмотрены выплаты работникам учреждений здравоохранения в связи с их переездом на новое место работы или переквалификацию, которая будет необходима при формировании состоятельной сети больниц в госпитальных округах. Бюджет 2022 года предусматривает дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры. Это и средства на закупку нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий", - отметил министр.

1 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал повышение заработной платы для врачей.

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