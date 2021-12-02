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Проект "Без цензуры": Действительно ли Байден может сдать Украину Путину? ВИДЕО

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Как связана угроза вторжения России и "государственный переворот"? Чего хотят Соединенные Штаты и Россия от Украины? И где предел компромиссов?

Сообщение Госдепартамента США об угрозе российского вторжения на территорию Украины вызвало споры среди американских и европейских экспертов, а в Украине – дало повод поговорить о том, что означают такие упорные предупреждения, которые несутся уже не первую неделю.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует, о чем действительно речь – о вторжении России или о том, правда ли, что Соединенные Штаты хотят заставить Украину сдаться России?

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Україну скоріше здасть Зеленський і його виборці.
  • Ksenia VB
    Ойц, зелін напальчник явився...
    Ануж, розумне, скажи, яким чином можна припинити війну ?
    Путло просто так віддасть Крим І Донбас ? Серйозно ?
  • GHOST_3
    А он знает как её закончить? Хорошо бы озвучить план окончания войны украинскому народу прежде чем встречаться с путиным. Пока это его желание увидеть путина и поговорить с ним один на один, без свидетелей вызывает ощущение что зеленский собирается выполнить все требования путина по капитуляции.
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