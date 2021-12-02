Проект "Без цензуры": Действительно ли Байден может сдать Украину Путину? ВИДЕО

Как связана угроза вторжения России и "государственный переворот"? Чего хотят Соединенные Штаты и Россия от Украины? И где предел компромиссов?

Сообщение Госдепартамента США об угрозе российского вторжения на территорию Украины вызвало споры среди американских и европейских экспертов, а в Украине – дало повод поговорить о том, что означают такие упорные предупреждения, которые несутся уже не первую неделю.

Богдан Буткевич в свежем "Без цензуры" анализирует, о чем действительно речь – о вторжении России или о том, правда ли, что Соединенные Штаты хотят заставить Украину сдаться России?