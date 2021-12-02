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Ветеран АТО Кашпур, потерявший ногу на войне, протащил 16-тонный самолет и установил рекорд Украины. ВIДЕО

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Ветеран АТО установил новый рекорд Украины. Несмотря на ампутированную в результате ранения на Востоке Украины ногу, 24-летний Роман Кашпур сдвинул с места самолет Ан-26.

Об этом в Facebook сообщает воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.

За 44 секунды Кашпур, весом 78 килограмм, смог протащить 16-тонное воздушное судно на 6 метров 40 сантиметров. Рекорд Украины зарегистрировал эксперт Национального реестра рекордов Украины.

Фиксировали рекорд на аэродроме "Чугуев" в Харьковской области.

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    З такими людьми, в кацапів-
    нема жодних шансів !
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ВІТАЄМО РОМАНА !!!!... 24-річний (!!!) ветеран АТО (з ампутацією).... от, які є козаки в Україні !!!

  • Ziu Zou
    Справжній козак з сильним духом!!!
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