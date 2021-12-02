Ветеран АТО Кашпур, потерявший ногу на войне, протащил 16-тонный самолет и установил рекорд Украины. ВIДЕО

Ветеран АТО установил новый рекорд Украины. Несмотря на ампутированную в результате ранения на Востоке Украины ногу, 24-летний Роман Кашпур сдвинул с места самолет Ан-26.