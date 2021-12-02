Ветеран АТО Кашпур, потерявший ногу на войне, протащил 16-тонный самолет и установил рекорд Украины. ВIДЕО
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Ветеран АТО установил новый рекорд Украины. Несмотря на ампутированную в результате ранения на Востоке Украины ногу, 24-летний Роман Кашпур сдвинул с места самолет Ан-26.
Об этом в Facebook сообщает воздушное командование "Схід", передает Цензор.НЕТ.
За 44 секунды Кашпур, весом 78 килограмм, смог протащить 16-тонное воздушное судно на 6 метров 40 сантиметров. Рекорд Украины зарегистрировал эксперт Национального реестра рекордов Украины.
Фиксировали рекорд на аэродроме "Чугуев" в Харьковской области.