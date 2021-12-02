Окопная война: "У меня были хорошие учителя, которые учили: если к нам с оружием – мы должны отвечать аналогично", – боец ВСУ Виталий. ВИДЕО
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Напоминаю нашим читателям и зрителям, что в эти дни наша рубрика носит предпраздничный характер. Ведь скоро День Волонтера, День ВСУ и гости рубрики не просто рассказывают о себе, но и передают приветствие мирной части Украины.
Танкист по имени Виталий пошел в армию в 2014 году. Начинал воевать в 93-й бригаде Вооруженных сил Украины, рассказывает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.
Несмотря на свой уже не юный возраст, мужчина не устал и продолжает защищать нашу страну от российских оккупантов.
Что говорят родственники и друзья Танкиста о войне? Откуда силы на борьбу?
Кого он так увлекательно поздравляет с предстоящими праздниками? Обо всём этом и не только в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ.