Таксист на бешеной скорости протаранил припаркованный автомобиль на проспекте Победы в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения
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В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, произошедшего на проспекте Победы в Киеве.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Київ Оперативний, на видео камер наблюдения видно, что автомобиль Hyundai на бешеной скорости, выезжает на тротуар, таранит припаркованный белый KIA и после невероятного кульбита падает на землю. От удара автомобиль белого цвета вытолкнуло на зеленую зону, а затем – в стену магазина. У черного авто - вырвало двигатель. Обоих водителей забрали медики для прохождения тестов у нарколога.
Позже выяснилось, что за рулем Hyundai находился водитель такси службы Uklon.