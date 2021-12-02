Таксист на бешеной скорости протаранил припаркованный автомобиль на проспекте Победы в Киеве. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксирован момент ДТП, произошедшего на проспекте Победы в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Київ Оперативний, на видео камер наблюдения видно, что автомобиль Hyundai на бешеной скорости, выезжает на тротуар, таранит припаркованный белый KIA и после невероятного кульбита падает на землю. От удара автомобиль белого цвета вытолкнуло на зеленую зону, а затем – в стену магазина. У черного авто - вырвало двигатель. Обоих водителей забрали медики для прохождения тестов у нарколога.

Позже выяснилось, что за рулем Hyundai находился водитель такси службы Uklon.

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