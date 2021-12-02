Подразделения из состава ООС укомплектованы "Джавелинами", - Павлюк. ВИДЕО

Подразделения, выполняющие задачи в районе проведения ООС, укомплектованы переносными противотанковыми ракетными комплексами "Джавелин".

Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии.

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"Мы укомплектованы "Джавелинами". Подразделения постоянно изучают варианты действий на наиболее угрожающих направлениях. В случае необходимости мы готовы их применить", - отметил Павлюк.

Генерал сообщил, что подразделения из состава ООС отрабатывают все варианты возможных действий: как наступление незаконных вооруженных формирований, усиленных российскими подразделениями, так и возможность вторжения российских регулярных войск со стороны северных границ Украины.

"Эти планы отработаны, люди тренируются. Постоянно совершенствуем свое мастерство в этом направлении", - резюмировал командующий ООС.