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Подразделения из состава ООС укомплектованы "Джавелинами", - Павлюк. ВИДЕО

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Подразделения, выполняющие задачи в районе проведения ООС, укомплектованы переносными противотанковыми ракетными комплексами "Джавелин".

Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии.

"Мы укомплектованы "Джавелинами". Подразделения постоянно изучают варианты действий на наиболее угрожающих направлениях. В случае необходимости мы готовы их применить", - отметил Павлюк.

Генерал сообщил, что подразделения из состава ООС отрабатывают все варианты возможных действий: как наступление незаконных вооруженных формирований, усиленных российскими подразделениями, так и возможность вторжения российских регулярных войск со стороны северных границ Украины.

"Эти планы отработаны, люди тренируются. Постоянно совершенствуем свое мастерство в этом направлении", - резюмировал командующий ООС.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Такое ощущение что у наших командиров кроме Джавелинов больше в войсках нет проблем. Никто не говорит про недостачу ГСМ, или боекомплекта, или обмундирования у солдат.
  • Геннадий Лаврик
    При всем уважении к нашей армии, основные потери кацапни будут от партизанского движения, при условии отсутствия какого-нибудь придуманного "единого центра управления и координации" - бо сдадут за 30 серебренников...
    Действовать по принципу - увидел кацапа, есть возможность, без палева - уничтожил.
    На каждый гектар по взводу поставить - пупок у них развяжется...
    Афган, Чечня и иже с ними всё давно доказали...
  • lezyo
    ОУН все давно вже довела. Кілька тисяч розрізнених загонів знатно накрошили кацапів з мільйонної пабєданостной армії, нквд та мвд. Активно вювали в повному оточенні до середини 60-х років. А тепер не кілька тисяч а кілька мільонів вмотивованих бійців-патріотів будуть крошити дешеву підйобку під сересере - пуніську підерацію.
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