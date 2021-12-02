С защитником Украины Романом Стеценко простились в Чернигове. ВИДЕО

Состоялась церемония прощания с Романом Стеценко (позывной Пар), ветераном российско-украинской войны, военнослужащим Добровольческого Украинского Корпуса "Правый Сектор", 54-го разведывательного батальона и других подразделений, скончавшимся 29 ноября от рака желудка.

Об этом говорится на фейсбук-странице Оперативного командования "Север", сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Чернигове простились с киборгом, ветераном русско-украинской войны, бойцом 54-го разведывательного батальона и других подразделений Романом Стеценко. Долгое время Роман боролся с тяжелой болезнью, но, к большому сожалению, она унесла его жизнь. Без отца остались две дочери", – сказано в сообщении.

Читайте также: Ветеран ДУК "Правый сектор" Роман Стеценко (Пар) скончался от онкологического заболевания: прощание с ним состоится 2 декабря в Чернигове, - Минветеранов. ФОТО

Роман отстаивал Украину в горячих точках Донбасса. Он сражался за Донецкий аэропорт в составе Добровольческого батальона, в Песках, Широкино и на Светлодарской дуге.

Похоронили киборга Романа Стеценко на местном кладбище "Яцево".