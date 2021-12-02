Авария на Бурштынской ТЭС: жидкость с мышьяком могла попасть в Днестр, - "Схемы". ДТЭК опровергает (обновлено). ВИДЕО

Жидкость с мышьяком откачивали в расположенное рядом водохранилище, соединенное с рекой, впадающей в Днестр. Госэкоинспекцию на ТЭС не пустили.

Об этом говорится в совместном расследовании "Схем" и "Центра противодействия коррупции", сообщает Цензор.НЕТ.

Авария произошла в ночь с 2 на 3 ноября, но известно о ней стало только через неделю. Когда журналисты обратились к ДТЭК, которой принадлежит станция, с просьбой дать разрешение на съемки, им отказали, а на сайте Нацполиции появилось сообщение о том, что станцию ​​якобы заминировали. Затем это сообщение стало ложным.

Проверку Государственной экологической инспекции на станцию ​​тоже не пустили.

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При этом независимая химическая экспертиза обнаружила в жидкости с места затопления превышение допустимой нормы токсического элемента – мышьяка. И как зафиксировали журналисты, эту жидкость откачивали прямо в водохранилище рядом, соединенное с местной рекой, которая дальше впадает в Днестр.





Как сообщили в пресс-службе ДТЭК, приведенные в программе утверждения и предположения неправдивы и не соответствуют действительности.

"Бурштынская ТЭС информировала общественность о причинах и усилиях по ликвидации последствий порыва коллектора промывочных вод на территории бывшей пожарной части ВПЧ-12, случившегося в ночь со 2 на 3 ноября. Негативного влияния на окружающую среду в результате порыва обнаружено не было.

Ведомственной сертифицированной химической лабораторией ДТЭК Бурштынская ТЭС были проведены анализы воды с подтопленной территории. Они подтвердили соответствие нормативам качества воды. По качеству на этом участке она отвечала сырой воде водохранилища.

В своих ответах мы неоднократно отмечали, что порыв коллектора промывочных вод не имеет ничего общего с золошлакопроводами, которые не находятся на данном участке. Следовательно, загрязнение подтопленной воды отходами априори не могли иметь место", - говорится в сообщении.