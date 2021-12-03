Угроза масштабной эскалации со стороны России существует: наиболее вероятное время – конец января, - Резников. ВИДЕО

В России стартовал зимний учебный период, и она начала военные учения вблизи Украины.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в ходе Часа вопросов правительству в Верховной Раде министр обороны Алексей Резников.

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"Противник активизировал свою разведку, проверяет связь и осуществляет мероприятия по маскировке. На прошлой неделе произошло усиление танками и бронетехникой группировок в Брянской и Смоленской областях. В случае вхождения двух больших десантных кораблей Балтийского флота в Средиземное и Черное моря, их общее количество в регионе увеличится до 9. Вместе с катерами, это позволит противнику одновременно перебрасывать до 3 тысяч военнослужащих и 250 единиц боевой бронированной техники, что свидетельствует о сохранении уровня напряженности в Азово-Черноморском регионе. За этими маневрами наблюдаем не только мы, поэтому никаких сюрпризов не будет", - подчеркнул руководитель министерства обороны.

Резников заверил, что украинская разведка анализирует все возможные сценарии развития событий, включая худшие.

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"Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем достижения готовности для эскалации будет конец января. Отмечаю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательно. Наша задача отвлечь его. Чем лучше мы сработаем сами и вместе с нашими партнерами, тем меньше будет угроза эскалации", - отметил он и добавил, что не может быть никаких силовых провокаций со стороны Украины, но в случае необходимости Украина даст отпор.