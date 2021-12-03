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Де-факто состоялся аншлюс Беларуси Россией, – Резников. ВИДЕО

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Россия де-факто совершила аншлюс Беларуси. Украина понимает все риски и готовится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде.

По словам главы Минобороны, после де-факто аншлюса Беларуси Россией у Украины появилось дополнительно более тысячи километров границы, которые нужно защищать, а особенно – в зимний период.

"Мы понимаем эти риски и уже готовимся. Под координацией СНБО уже отработан алгоритм взаимодействия всех силовых структур на случай возможной гибридной атаки мигрантами с территории Беларуси. Армия будет готова выполнить свою часть работы, если уровень угрозы будет расти", - отметил Резников.

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Топ комментарии

  • Kare Resa
    Беларусь де-факто перестала существовать как независимое государство. Интересно, кем теперь числиться Лукашенко или он вообще теперь безработный
  • Sergii Ustim
    Ну и на здоровье. Главное дома банку с вазелином всегда держать наготове, трехлитровую, неведомо когда и где дубинка полицейская окажется...
  • Kare Resa
    Пойти что ли в церковь, поставить свечку по независимой Беларуси. Все таки исчезло целое независимое государство.
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