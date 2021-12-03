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В ближайшее время будет утверждена новая структура Минобороны, - Резников. ВИДЕО

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В ближайшее время министр обороны Украины Алексей Резников утвердит новую структуру своего ведомства.

"В ближайшее время я планирую утвердить новую структуру министерства, которая будет на функциональном уровне отражать самые главные направления", - заявил Резников во время часа вопросов к правительству на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, среди основных направлений работы министерства – стратегия управления финансовыми ресурсами, обеспечение и логистика, вооружение, цифровая трансформация, развитие человеческого потенциала.

"Уже началась постепенная демилитаризация должностей министерства, военные будут сконцентрированы в Генеральном штабе", – рассказал Резников.

Он также сообщил, что планируется создание пяти межструктурных комитетов, которые позволят повысить эффективность принятия решений и являются имплементацией принципов НАТО на основе рекомендаций международных партнеров Украины.

Министр обороны подчеркнул, что реформа оборонного ведомства позволит превратить министерство в эффективный гражданский орган власти, который формирует политику, осуществляет военно-политическое и административное управление вооруженными силами и обеспечивает гражданско-демократический контроль.

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Топ комментарии

  • Pawlo Kit
    Дмитро Корчинський

    12 год ·



    У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.

    У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?

    Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
  • Vladimir T fd7dc273
    Ну слава богу! Наконец-то! А я-то думаю: Почему у нас такой 3,14здец в ВСУ? Оказывается "структура в МО" не та была.
    Подсказываю: Надо еще лимузины в МО на новые поменять. Тогда все вообще ******* будет. Какая же реформа без новых-то лимузинов? ...
  • Ритта Рыжук
    Це саме те що край неохідно у воюючий країні !!!)))
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