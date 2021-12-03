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Применение Bayraktar на Донбассе было вынужденным, мы не нарушаем Минских соглашений, - Резников. ВИДЕО

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Сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт, поскольку понимают, чем это может окончиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде.

"Мы не нарушаем Минских договоренностей, мы не атакуем в зоне ООС. Если враг, оккупационные войска нарушают режим тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК и ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение "Минска", - отметил глава Минобороны.

"Как пример, вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по артиллерийской установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках – они понимают, чем это может закончиться", - подчеркнул министр.

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Напомним, в конце октября беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую защитников Украины.

Президент Зеленский заявил, что Украина использует оружие только для защиты территории и не нарушает договоренности.

В то же время президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что применение байракторов на Донбассе нарушает Минские соглашения.

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Топ комментарии

  • Иван Петров 46dae11c
    Пипец. мы вынуждены оправдываться, что защищаемся ? Расходимся, ***, донавыбирались.
  • Small Jerboa
    Фуууууу, противно!
    Один раз (случайно, наверное) пальнули, а теперь уже полтора месяца оправдываются.
    Как же таким ссыкливым воевать?!
  • Vladimir T fd7dc273
    Это именно то заявление, которое мы так "ждем" от министра обороны: Жалкие оправдания за применение вооружения для освобождения территории Украины от оккупантов.
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