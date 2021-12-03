Применение Bayraktar на Донбассе было вынужденным, мы не нарушаем Минских соглашений, - Резников. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде.
"Мы не нарушаем Минских договоренностей, мы не атакуем в зоне ООС. Если враг, оккупационные войска нарушают режим тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК и ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение "Минска", - отметил глава Минобороны.
"Как пример, вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по артиллерийской установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках – они понимают, чем это может закончиться", - подчеркнул министр.
Напомним, в конце октября беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую защитников Украины.
Президент Зеленский заявил, что Украина использует оружие только для защиты территории и не нарушает договоренности.
В то же время президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что применение байракторов на Донбассе нарушает Минские соглашения.