"Слуга народа" Арахамия о заявлении Венедиктовой по поводу предприятий Ахметова: Генпрокурор не должна заниматься политикой. ВИДЕО
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
Арахамия считает, что Генеральный прокурор не должен заниматься политикой.
"Если есть какие-то уголовные производства, по которым они хотят двигаться в отношении любого человека или предприятия в стране, то нужно отчитываться о работе по этому поводу", - отметил нардеп.
Говоря о том, считает ли он это политическим преследованием, руководитель фракции "СН" подчеркнул, что не является юристом, чтобы давать оценку.
Напомним, что 2 декабря Ирина Венедиктова дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств - Генеральный прокурор Украины анонсировала активизацию расследования 200 дел, связанных с именем "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики".