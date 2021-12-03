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ВР не поддержала намерение нардепа Гончаренко подарить Зеленскому синтезатор для подготовки нового выпуска шоу "Братья Цицько - игра без штанов". ВИДЕО

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Верховная Рада не поддержала запрос нардепа Алексея Гончаренко к президенту Зеленскому, в котором тот намеревался подарить главе государства синтезатор для подготовки нового выпуска шоу "Братья Цицько - игра без штанов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запрос Гончаренко поддержали всего 8 народных избранников. Нардеп мотивировал свой запрос и необходимость съемок нового выпуска шоу падением доверия граждан к президенту Зеленскому.

Напомним, что шоу "Братья Цицько – игра без штанов" стало одним из самых известных в наследии "Студии Квартал 95", а нынешний президент был одним из его главных участников.

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Топ комментарии

  • Bogdan_
  • Анатолий К 65c6a92d
    що зелебобіки не подобається правда? А чому, Володя так всіх обзивав, наприклад Ющенко синйором Голодомором, Ще там когось Термосом, ну а його назвали Цицьком, то що тут поганого? Цицько-Стицько-Обєщалкін-Брехун.
  • Galyna Tesla
    После того как зебилы выбрали в президенты неадеквата-наркомана...смешно обвинять Гончаренко (или кого-либо другого) в психиатнических выпадках)))))
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