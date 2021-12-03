ВР не поддержала намерение нардепа Гончаренко подарить Зеленскому синтезатор для подготовки нового выпуска шоу "Братья Цицько - игра без штанов". ВИДЕО

Верховная Рада не поддержала запрос нардепа Алексея Гончаренко к президенту Зеленскому, в котором тот намеревался подарить главе государства синтезатор для подготовки нового выпуска шоу "Братья Цицько - игра без штанов".