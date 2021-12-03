Украина готова к новым форматам переговоров по Донбассу, - Кулеба. ВИДЕО

Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта на Донбассе и готова к новым форматам переговоров для продвижения вперед в вопросе деоккупации своих территорий.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

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"С госсекретарем США Энтони Блинкеном мы говорили о двух вещах. Первое – о подготовке пакета сдерживания России, второе — о том, как нам вернуться к выполнению Минских договоренностей", — уточнил министр.

Он подчеркнул, что общая цель Украины и Соединенных Штатов, а также Франции и Германии, как переговорщиков и медиаторов в Нормандском формате, вернуть Россию за стол переговоров и к выполнению Минских договоренностей.

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"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию", — отметил дипломат.