"Такие хамы все, ужас! Некультурные, невоспитанные!" - крымчане жалуются на "наглых" туристов из России. ВИДЕО

Бархатный сезон в оккупированном Крыму в этом году был нетипично холодным. В этот период туристы преимущественно спокойны и обходительны, говорят опрошенные крымские сотрудники сферы услуг. А вот от летних отдыхающих не у всех такие радужные впечатления.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Такие хамы все, ужас. Ну, потому что некультурные, невоспитанные. А вот сейчас люди другие, всегда говорят: "Спасибо, удачи желаем вам". А там такие молодые, хамовитые, наглые, эта стая детей ужас, все невоспитанное. "Уступите 20 рублей. 20 рублей уступите, 50 рублей уступите". Я говорю: "Я не могу, я реализатор, у меня стоит касса, терминал". - "Ой, ну что вы придумываете, вы выбейте другую сумму". Наглая молодежь, дерзкая", – жалуется продавец из Евпатории.

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"У нас в Феодосии очень большие цены, они на это сетовали. Объясняли, что на продукты очень золотые цены. Не то чтобы они возмущались... Они объясняли, что у нас в Феодосии более-менее все хорошо прошло, без дождей, людей очень много было, и цены, они сказали, космические", – вспоминает продавщица из Феодосии.

"Без этих – никуда. Ну, мы к ним относимся нейтрально, у нас работа такая, что нельзя ругаться. Находили общий язык в целом. Они всегда жалуются на сервис. Ну, опять же, смотря куда ты зайдешь: где-то улыбаются тебе, где-то нет, смотря какой менталитет. Ну, я с разными людьми общался, в основном среднего достатка", – делится впечатлениями сотрудник кафе из Евпатории.

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"Комсомольская правда в Крыму" цитирует руководительницу Ассоциации малых отелей Крыма Наталию Стамбульникову. Ее впечатление от сезона: дефицит персонала, повышенные требования туристов и низкая культура общения.

"Гости не скрывают своего раздражения и пренебрежения Крымом, поскольку привыкли отдыхать за границей и в этом году остались без привычного сервиса. Есть такие, кто в этом сезоне отличились в нескольких отелях схожими претензиями и поведением, что заставляет отказать в приеме. Как никогда, в этом году много поклонников "алкотуров", и не понятно, зачем выбирать отель, если нужен отдельный коттедж, чтобы никому не мешать и не скандалить? К сожалению, таких немало", – рассказывает Наталья Стамбульникова.