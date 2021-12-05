Мемориальную доску погибшему бойцу Владимиру Аджавенко открыли на здании мариупольской школы, где он учился. ВИДЕО

В Мариуполе открыли мемориальную доску погибшему бойцу Владимиру Аджавенко. Ее установили на фасаде мариупольской школы №31, где обучался погибший.

Монтировали памятку военнослужащие Мариупольского территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Почтить память бойца собралось около полусотни человек: родные, учителя, ученики школы и военные.

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Владимир Аджавенко ушел на фронт в 2015 году. Служил в составе разведывательной роты 56-й отдельной мотопехотной бригады в должности старшего солдата. 11 сентября 2019 г. от снайперской пули российских наемников получил ранения вблизи населенного пункта Пески. Вследствие ранения 28 сентября скончался в больнице.

11 февраля 2020 года Владимир Аджаренко посмертно награжден орденом "За мужество" 3 степени.