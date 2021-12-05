В Ужгороде сожгли автомобили закарпатского журналиста Павла Белецкого и его жены. ВИДЕО
Об этом глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
В комментарии НСЖУ журналист сообщил, что этот поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью: "Больше ни с чем не могу связать".
Павел Белецкий является основателем и главным редактором информационного агентства ЗИДО, членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ.
Как сообщается, на место инцидента оперативно приехали спасатели и представители полиции, в своих показаниях журналист также указал единственной возможной причиной свою профессиональную деятельность.
Национальный союз журналистов Украины осуждает грубое преступление, которое является актом запугивания закарпатских журналистов. Союз выражает солидарность с коллегой и призывает полицию к оперативному и эффективному расследованию.
"В то же время у украинских журналистов есть основания быть в чрезвычайной тревоге - нерасследованы случаи поджога автомобиля журналиста Serhii Guz из Каменского, поджог редакции издания "Альтернатива" Roman Varshanidze в Овидиополе, поджог редакции местной газеты в Самборе, поджог авто на Волыни директора издания "Инсайдер Медиа", - отметил Томиленко.