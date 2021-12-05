Волонтер Игорь Ященко, один из основателей "Тризуб Дентал": "Почему здесь у нас все успешно? Потому что государство не вмешивалось". ВИДЕО

Сегодня, в воскресенье, 5 декабря Украина и мир отмечают День волонтера.

И гость нашей рубрики "Окопная война" сегодня - это волонтер, житель города Запорожья Игорь Ященко, уже шесть лет находящийся на фронте.

В 2015 году Игорь с единомышленниками основал волонтерский проект - "Тризуб Дентал", который за годы войны вырос в мощную волонтерскую сеть, в которой работают, творят и помогают украинским воинам сотни волонтеров, сотни небезразличных украинцев в нашей стране и за ее пределами.

Читайте статью на Цензор.НЕТ: Игорь Ященко: "До сих пор в ВСУ и НГУ массово попадают стоматологически больные военнослужащие по фальсифицированным выводам медкомиссий"

Поэтому символично, что наш разговор состоялся как раз в стоматологическом бункере под названием "Слон".

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По случаю Дня волонтера рубрика "Окопная война" на Цензор.НЕТ поздравляет всех волонтеров, которые по-прежнему неустанно помогают нашим воинам защищать Украину от агрессора.