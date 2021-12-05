Новости Видео

"Слава КПСС" для Зеленского, Киво-Муссолини, Петр и титушки, радикалы против геев #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВИДЕО

10 36745
Приветствуем вас, друзья и подруги, на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" от "Цензор.НЕТ! На этой неделе мы шутим о выступлении Зеленского в Раде, овациях от "слуг народа", Киво-Муссолини и ковидиотах.

🔴 Наш первый коллективный пидсвинок достается Владимиру Зеленскому и "слугам народа", которые так страстно аплодировали своему лидеру в Раде, что что могло показаться, что мы в Северной Корее или, в крайнем случае, в России.

🟠 Следующий поросёночек забился в дальний уголок свинарника и никак не хотел выходить, потому что ему снова отправляться к Илье Киве!

🟢 Еще один подсвинок у нас достается Петру Порошенко – за откровенную "штангу" с постом о грейдере и титушках 1 декабря 2013.

🔴 Очередной свинёнок достается кучке гомофобов, которые в Киеве на Подоле разгромили бар "Хвильовий", где собираются представители ЛГБТ-сообщества.

🟠 А в рубрике "Ковидиот недели" у нас сегодня гостит депутат Киевсовета от партии "Батькивщина" Михаил Ковальчук. Он заявился в аэропорт "Борисполь" без ковид-сертификата или ПЦР-теста и устроил скандал, потому что немецкая авиакомпания "Люфтганза", само собой, не пустила его на борт своего самолета!

Ставьте понравившуюся этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы не ничего пропустить! Программа "Подсвинки недели шоу" подготовлена ​​и размещена по каналу "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Scorpman Y
    Каковы результаты государственного переворота в Украине после заявлений Владимира Зеленского и "слуг народа"?
    1. Подозреваемых - 0.
    2. Задержанных - 0.
    3. Кто раздавал по 1000 гривен - 0.
    4. Кто брал по 1000 гривен - 0.
    5. Кто объявил о госперевороте - 1.
    6. Кто объяснил, что это было - 0.
    7. Обоср*вшихся - 1.
    Шифириада...
    зеленский предотвратил госпереворот - ОП
    "Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
    Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства - коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.
    ---
  • саша паламарчук
  • Олег Карпов b569f323
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости