"Идет брат на брата. На нашей территории сражаются США и Россия", - мэр Полтавы Мамай на телеканале пророссийского политика Мураева. ВИДЕО
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Полтавский городской голова Александр Мамай назвал российско-украинскую войну братоубийственной и заявил, что Украина – это плацдарм, на котором воюют США и Россия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мамай заявил журналистам телеканала, принадлежащего пророссийскому политику Евгению Мураеву.
"Сегодня происходят эти боевые действия – на нашей территории воюют две сверхдержавы Соединенные Штаты Америки и Россия. Очень досадно, что идет брат на брата", - заявил Мамай.