"Я у#бу тебя! Разговаривай со мной на русском!" - водитель такси в Киеве высадил "блатного киевлянина с Бессарабки" за пренебрежение к украинскому языку. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали в сети.
В автомобиле находились таксист, который представился Толиком, и двое пассажиров - мужчина и женщина.
Во время поездки женщина сказала, что "ненавидит украинский язык". После этого таксист припарковался и попросил пассажиров выйти из машины.
Часть денег водитель вернул.
"Я не повезу вас, потому что вы ненавидите украинский язык", – сказал таксист. Женщина стала оскорблять водителя.
"Разговаривай со мной на русском. ... Я у#бу тебя сейчас так, что ты потухнеш. Тебя язык не устраивает? Я родился в Киеве, а ты где? В Хмельницкой области? С#ка, приехал сюда и наворачивает нам. Ты х#йло. ... Я ненавижу сам украинский язык", - обратился мужчина к водителю.
В конце концов, таксист предложил вернуть всю сумму за поездку.
В конце мужчина назвал таксиста националистом и тварью. Следует отметить, что женщина, судя по ее поведению, находилась в сильном алкогольном опьянении.
"С#ка, как я вас ненавижу, националистов. Ты националист, ты - тварь", - сказал пассажир, после чего они с женщиной оставили авто.