Мошенники пытаются выманить номера банковских карт под предлогом выплаты "COVID-тысячи", - Ляшко. ВИДЕО

Мошенники от имени Министерства здравоохранения пытаются выманить у украинцев номера банковских карт и другие персональные данные под предлогом выплаты "COVID-тысячи" за вакцинацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Хочу обратить внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. Сейчас они от имени Минздрава посылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от COVID-19. От имени министерства никакие сообщения не формировались и не направлялись гражданам", - объяснил глава Минздрава.

Ляшко напомнил, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина начнется 19 декабря.

Получить средства можно будет через приложение "Дія".

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